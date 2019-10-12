مفاجأة.. باريس سان جيرمان يتحرك لتحصين نجم الفريق
السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:41 م
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حسام مجدي
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بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الاخيره التحرك لتحصين نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد نيمار
وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق خلال الفترة القادمة.
وأكدت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تحدث مع أقارب نيمار لمفاوضتهم بشأن تجديد عقد اللاعب.
تفاصيل عقد نيمار الجديد مع باريس سان جيرمان
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد نيمار لمدة موسمين آخرين على الرغم من أن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2022 ولكن النادي يرغب في تحصينه لأطول فترة ممكنه.
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي برشلونة ونادي ريال مدريد.
مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم
وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.
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