هل يجوز زرع الأشجار داخل المقابر؟.. "الإفتاء ترد

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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر، فقد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات في المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة.



وأوضحت "الإفتاء" عبر الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك، أثناء إجابتها عن سؤال: "ما حكم زرع الأشجار في المقابر؟"، أنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر، مستشهدة فى إجابتها بقول لله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾[الإسراء: 44]، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها.



في سياق متصل، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زراعة الصبار أمر مستحب، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، زرع جريدة رطبة على قبرين فهو جائز وذلك للتخفيف من عذاب الميت.



واستدل بالحديث النبوي الشريف عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".

