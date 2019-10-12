الرئيس الإمارتي يهنئ ملك إسبانيا





أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى ملك إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.





بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب السادس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية .





وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشيس بيرث كستخون.



