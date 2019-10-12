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الرئيس الإمارتي يهنئ ملك إسبانيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:24 م
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الرئيس الإمارتي يهنئ ملك إسبانيا
الرئيس الإمارتي
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وكالات
 
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أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى ملك إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب السادس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشيس بيرث كستخون.

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