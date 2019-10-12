بالأرقام.. لوكا يوفيتش صفقة "فشنك" في ريال مدريد

سلطت صحيفة "ماركا" الاسبانية الضوء على المستوي الباهت الذي ظهر عليه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مع ريال مدريد منذ إنتقاله لصفوف الفريق الملكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي الماضي.





وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو من أجل قيادة هجوم الفريق، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريقه الألماني، حيث شارك في 48 مباراة وسجل 27 هدفًا، ولكن جاء أداء اللاعب مع الملكي مخيبا لآمال الجماهير المدريدية حيث لم يظهر بالمستوي المنتظر منه.





وأشارت الصحيفة الاسبانية في تقرير بعنوان "صيف جاف لـ لوكا يوفيتش" أن آخر هدف سجله المهاجم الصربي مع منتخب بلاده كان في 10 يونيو الماضي على حساب ليتوانيا وتحديداً عند الدقيقة 35 وتم استبداله في الدقيقة 88 في المباراة التي أنتهت بفوز صربيا 4-1، و مرت 4 أشهر ويومين دون تسجيل اللاعب أي أهداف.





ولعب "يوفيتش" 523 دقيقة مع صربيا وريال مدريد، 7 مباريات كان فيها أساسي (3 مباريات مع المنتخب، ومباراتين في الفترة التحضيرية، ومباراتين بالدوري الاسباني)، ولم يسجل أي أهداف.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أنهعلى مستوى الأندية كان آخر هدف سجله "يوفيتش" في 9 مايو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي تشيلسي ، كان إجمالي عدد الدقائق لدى يوفيتش في الفترة التحضيرية 90 دقيقة بعدها أصيب وتغيب عن 3 مباريات.





وكان أول ظهور للمهاجم الصربي بالدوري الاسباني في لقاء بلدالوليد بعد أن دخل بديلاً وكاد أن يسجل أول هدف له مع الفريق من كرة رأسية لكن العارضة حرمته من ذلك.





أما في أول مباراة للفريق المدريدي في شهر سبتمبر شارك أساسياً ضد فياريال ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وجاءت الأهداف من إمضاء جاريث بيل، و بعدها بأربعة أيام شارك ضد أوساسونا وسجل هدفاً لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل خاض دقيقتين في الديربي ولم يشارك في أخر مباراتين.





وذكرت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تدرس التخلص من لوكا يوفيتش خلال فترة الانتقالات القادمة، وتدعيم خط هجوم الفريق بصفقات قوية للعودة من جديد للمنافسة علي كافة البطولات والألقاب.



