كفر الشيخ يفتتح القسم الثالث بثنائية في عثماسون

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حقق فريق كفر الشيخ بقيادة عبدالفتاح عبدالرازق الفوز علي مقاولون طنطا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث والتي أقيمت علي ملعب كفر الشيخ.



انتهي الشوط الأول بتقدم كفر الشيخ عن طريق أحمد عبادي، وأضاف احمد طارق الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليفشل الفريق الطنطاوي في الرجوع بالمباراة.



وبذلك الفوز يحتل كفر الشيخ المركز الاول برصيد 3 نقاط، ويبقي عثماسون في المركز الأخير بدون رصيد.



بدأ عثماسون المباراة بتشكيل مكون من محمد رمضان، وأحمد قاسم، ونصر عز الدين، وكريم محمد، ومحمد عادل، وعمر نبيل، وميدو، وأحمد حسن، وإبراهيم بنوه، ومحمود بلية، ومحمود عيد.



نتائج الجولة الأولي في المجموعة الثامنة :-



صيد المحلة 0 & 0 سمنود

سيدى سالم 1 & 2 الحامول

كفر الشيخ 2 & 0 عثماسون

سبورتنج كاسل 1 & 1 بلطيم

شباب الحنفي 0 & 1 شباس الشهداء

دسوق 0 & 1 الزعفران

مطوبس 2 & 1 إتحاد بسيون