"الأرصاد" تنشر بيانًا عن طقس الأحد 13 أكتوبر 2019



ولفت إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي شمال الصعيد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.



وتناول البيان أهم دجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

القاهرة: 22 34

شبين الكوم: 22 34

طنطا: 21 33

دمنهور: 21 32

الإسكندرية: 20 30

نخل: 15 31

مرسى علم: 25 35

شرم الشيخ: 26 35

الوادي الجديد: 25 40

أبو رماد: 27 36

بني سويف: 23 35

أسوان: 25 41

كاترين: 16 30

حلايب 28 34



هذا وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل، حيث تصل درجة الحرارة عليهما إلى 29 درجة، والطقس سيكون حارًا على القاهرة وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، فتصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 34 درجة، وتسجل الحرارة 36 درجة على محافظات شمال الصعيد، 42 درجة على جنوب الصعيد.



وأوضح أن الشبورة المائية مازالت هى الظاهرة الأكثر تأثيرا طوال اليوم، حيث تظهر بكثافة خاصة على السواحل الشمالية، وتؤثر على الطرق، مضيفا أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر الأحمر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا، حول حالة طقس الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019، حيث يسود طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر، على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها.