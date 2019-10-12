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اليوم.. النجم "أبو" يصور "حبيبى ياليل" مع مريم أبو عوف وتارا عماد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:30 م
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اليوم.. النجم أبو يصور حبيبى ياليل مع مريم أبو عوف وتارا عماد
ابو
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الفجر الفني
 
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يقوم النجم أبو، حاليا بتصوير أغنيته الجديدة "حبيبى ياليل" مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة النجمة تارا عماد.

ويتم التصوير في قاعة سيد درويش بالهرم.

أغنية "حبيبى ياليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، وهي أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى.

وقرر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة المشاركة فى إنتاج كليب الأغنية مع شركة جاما ميوزيك وذلك نظرا لنجاحها وإعجابه الشديد بها.

ويشار ألى أنه تم طرح "حبيبى ياليل"، بعد طول انتظار على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو، نجوم  FM وراديو 9090 FM  وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".. وحاليا تحقق الأغنية نجاحا كبيرا وإقبالا من الجمهور على مشاهدتها.

حيث طرحت اليوم شركة "جاما ميوزيك" وذلك بعد انتظار الجمهور لها أحدث أعمال النجم "أبو" أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة.

الأغنية بعنوان "حبيبى ياليل" وقد تم طرحها على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو، نجوم  FM وراديو 9090 FM  وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".

يذكر أن أغنية "حبيبى ياليل" قدمها أبو فى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى ولاقت إعجاب جميع الحاضرين من النجوم وتفاعلوا بغنائها وبترديد كلماتها معه.

أغنية "حبيبى ياليل" كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

ويقول مطلعها:

حبيبى ياليل مغلبنى .. وقلبى مطاوعه وسايبنى

وقربه وبعده دوبنى .. ولابنساه
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