التعادل يحسم ديربي الغربية بالقسم الثالث

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حسم التعادل السلبي لقاء صيد المحلة وسمنود في افتتاح مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة والذي أقيم على ملعب غزل المحلة الفرعي.



بدء طارق السعيد المدير الفني للصيد بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: احمد قاسم

خط الدفاع:إسلام سعيد، محمد رضا، مصطفى السيد، إسلام مجدي

خط الوسط:عبد العزيز مصطفي، محمد رسمي، بسام الحسيني، محمد علي

خط الهجوم : محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو

بينما بدء مصطفى أبو إسماعيل المدير الفني لسمنود بتشكيل مكون من :



حراسة المرمي : محمد ديدا

خط الدفاع:احمد العقلاني، علاء البنا، محمد صبري، أحمد مصطفى.

خط الوسط:لوكا، سعد جمال، محمد حسن، كشري، مصطفى سعد

خط الهجوم :إبراهيم عادل



شهدت المباراة انحسار اللعب وسط الملعب والاعتماد على الكرات العالية بسبب سوء أرضية ملعب المباراة ولم تكن هناك أي خطورة على المرمين سوي في هجمة لسمنود تعاطف قائم الصيد معها. وأخرى للصيد أخرجها حارس المرمى ببراعة.



وأكد مصطفى أبو إسماعيل مدير فني سمنود رضاه التام عن أداء فريقه رغم توليه المسئولية من فتره قليلة وأن المباريات القادمة ستشهد تطور في أداء الفريق.

الجدير بالذكر أن الفريقين سيلتقيان مرة أخرى الثلاثاء المقبل في كأس مصر على ملعب سمنود.



أدار المباراة تحكيميا حكم ساحة محمد عبد الحافظ ، وساعده مساعد أول رضا جبر، ومساعد ثان وليد حسن، ومراقب مسابقات مصطفى عيسى، ومراقب الحكام مصطفى الكومي.





