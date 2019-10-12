بالسكن والأكل.. الإعلان عن وظائف شاغرة براتب يصل لـ7500 جنيه

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 635 وظيفة بإحدى الشركات للأمن والحراسة، بجوار محطة مترو سعد زغلول بوسط القاهرة، براتب يصل إلى 7500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المطلوبة، 10 مديرين تسويق يشترط الخبرة، براتب 7500 جنيه، بالإضافة إلى 10 أخصائيين تسويق براتب 5000 آلاف جنيه، ويجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط وخبرة في التسويق، وأن لا يزيد عمرهم عن 55 عاما.



كما تطلب الشركة 150 أمن إداري، بمصر القديمة، بجانب 4 أيام راحة، براتب 1500 جنيه، ومن الشروط 8 ساعات عمل.



وتوفر الشركة وظيفة لـ250 فرد أمن إداري بالعبور، برتب يبدأ من 1850 جنيه إلى 2500 جنيه، وساعات العمل 12 ساعة، بالإضافة إلى 150 فرد أمن إداري بالسادس من أكتوبر، وذلك براتب يبدأ من 1950 لـ2860.



كما توفر وظائف لـ100 فرد أمن بإحدى المطاعم، براتب 2250 جنيه، بالإضافة إلى راحة 4 أيام، وساعات العمل 12 ساعة، وأن يكون سن المتقدم لا يزيد عن الـ50 عاما.



وتطلب الشركة 10 عمال نظافة وبوفية يجيدون القراءة والكتابة، ساعات العمل 8 ساعات، براتب 1800 جنيه، بالإضافة إلى 35 فرد أمن بالشرقية براتب 2500 جنيه، و35 فرد أمن بالعبور بجانب 4 أيام راحة، وسكن براتب 2300 جنيه.



وفي القاهرة الكبرى توفر الشركة وظائف عمل لـ35 فرد أمن بجانب وجبة، و4 أيام راحة، براتب يصل لـ2500 جنيه.



وعلى من يرغب في الحصول على وظيفة يتصل على، المدير المسئول عبدلله 01113714156، 01060229639.



