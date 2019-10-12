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راموس على موعد مع التاريخ

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:28 م
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راموس على موعد مع التاريخ
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الفجر الرياضي
 
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سيكون الإسباني سيرجيو راموس، على موعد مع كتابة التاريخ، عندما يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية أمام النرويج اليوم، وذلك في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .


ويتقاسم سيرجيو راموس قائمة أكثر من لعب بقميص المنتخب الإسباني بجانب إيكر كاسياس بـ167 مباراة ، ويأتي في المركز الثالث تشافي هرنانديز بـ133 مباراة .


يذكر أن سيرجيو راموس سجل 21 هدفاً بقميص المنتخب الإسباني وحقق 125 إنتصاراً .

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