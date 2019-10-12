راموس على موعد مع التاريخ

سيكون الإسباني سيرجيو راموس، على موعد مع كتابة التاريخ، عندما يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية أمام النرويج اليوم، وذلك في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .