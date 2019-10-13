أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": أشارك في مسلسل لبناني.. وأجسد دور ظابط في "بلا دليل"





*حدثنا عن دورك في مسلسل "بلا دليل" ومن رشحك لهذا الدور؟

مخرجة العمل منال الصيفي هي من رشحتني للدور، وقد انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في المسلسل، وسوف ينتهي تصوير جميع مشاهدي في المسلسل آخر الشهر الجاري.





*هل هناك أعمال جدبدة تستعد لها؟

نعم فأنا الآن أستعد للمشاركة في مسلسل لبناني يحمل عنوان خيبة أمل، وأجسد فيه أيضاً شخصية ضابط مصري وأنا الممثل المصري الوحيد في المسلسل.



*كيف ترى الدراما المصرية في الوقت الحالي؟

رؤيتي للدراما المصرية أنها تعيش جوًا من التطور والتقدم الكبير وذلك من خلال الأعمال الناجحة التي تعرض حاليا.



*كيف كان دورك في مسلسل "مملكة الغجر" وماذا عن تعاونك مع النجمة فيفي عبده؟

إنني أرى شخصية "الزفر" في مسلسل مملكة الغجر كانت مختلفة واستمتعت بها أما عن النجمة فيفي عبده، كنت سعيد إني مثلت معاها فهي فنانة كبيرة.



*ماذا استفدت من شقيقك الأكبر الفنان أمير كرارة وكيف يدعمك؟



استفدت منه الكثير فهو لديه خبرة كبيرة بمجال الفن وبالتأكيد يدعمني دائمًا، وبالنسبة لي أخي أمير كرارة قدوة لي.



*ماذا عن السينما وما أسباب غيابك؟

أشعر بغياب كبير عن أجواء السينما المصرية كممثل، وذلك لأنني لم يُعرض عليّ أعمال سينمائية تناسبني وبالتأكيد أنتظر الفرصة المناسبة للمشاركة، عندما أراي الدور المناسب سأقوم بتجسيده.



*هل هناك فنان بذاته تريد أن تمثل أمامه؟

في الواقع أنا أتمنى مشاركة جميع الفنانين ولا يوجد فنان على وجه التحديد أرغب في المشاركة معه بالتحديد، فكلهم فناين كبار وشرف لي الوقوف بجانب كل الفنانين.









يعتبر الفن أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات ويساهم بشكل عريض في تربية الأجيال، وتوجيه ثقافتهم وتنمية وعيهم، وعرض قضاياهم ومشكلاتهم، ويمثل النجم أحمد كرارة، واحدًا من المميزين في عالم الفن، وهو من مواليد 1975، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها مسلسل فرصة ثانية، أمير الليل، وهو مسلسل لباني ورشح المسلسل للموركس دور اللباني.ومسلسل "بالحجم العائلي" الذي حصل من خلال دوره على جائزة خاصة من مهرجان الفضائيات العربية، وشارك أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش مسلسل "فوق السحاب" إلى جانب فيلم "الفندقهو فنان شاب ويعتبر في بدية طريقه لنجومية قدم في وقت قصير من ظهوره على الشاشة أعمالًا دارمية مع أكبر النجوم، ولسطتاع أيضا في وقت قصير أن يلفت إليه أنظار الجمهور وذلك بأجتهاده وتمثيله المميز، رغم أنه شقيق نجم من أهم النجوم المتوجدين على الساحة الغنية إلي أنه لايعتمد على ذلك ويهتم دائما أن يكون في الأفضل وينمي موهبته بالتمثيلالفنان أحمد كرارة، كان له نصيب في موسم رمضان الماضي أن يشارك في عملين من أنجح المسلسلات التي تم عرضها وهما مسلسل "ابن الأصول" مع النجم حماده هلال، أيتن عامر، أما العمل الثاني هو "مملكة الغجر، مع النجمة فيفي عبده، حورية فرغلي.كما أنه ينتظر عرض مسلسل" بلا دليل" خلال الأيام المقبلة عبر شاشة "cbc" مع الفنانة التونسية درة وخالد سليم.وكان لـ "الفجر الفني" حوار خاص من نوعه مع الفنان أحمد كرارة وقد جاء الحديث كالتالي:أقدم شخصية ظابط مباحث خلال أحداث المسلسل و