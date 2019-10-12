"تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".. يعقد أولى جلساته بمشاركة وفود 3 محافظات (صور)





وتنعقد الجلسات وورش العمل خلال الفترة من ١٢-١٥ أكتوبر ٢٠١٩، بمشاركة وفود ثلاث محافظات هي القليوبية وأسيوط والمنيا، ويمثل الوفود أعضاء وحدة السكان بكل محافظة بالإضافة إلى متطوعين من الشباب وأعضاء المجلس القومي للسكان، وشارك وفد محافظة القليوبية في ورشة العمل اليوم.



وتجدر الإشارة إلى أن وحدة السكان بالقليوبية قد أنشئت بقرار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ على أن تكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتكون مهمتها تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتتكون من ٨ أعضاء من الإدارات المعنية وللجنة أن تستعين بمن تراه، كما يعاونها شباب القليوبية المتطوعين لذلك، وللقضية السكانية في مصر أهمية قصوى ويتوقف عليها مدى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث تبتلع الزيادة السكانية الكبيرة معظم معدلات التنمية والتقدم مما يؤدي إلى عدم شعور المواطن بثمار التنمية والتقدم بالشكل المراد تحقيقه.



جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، وشريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية والدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان، حيث تم افتتاح الورشة بالسلام الجمهوري، ثم بكلمات الحضور ثم عرض البرنامج السكاني وخطة كل محافظة من المحافظات الثلاث، ثم مناقشة كل برنامج وسرد الملاحظات والإيجابيات والسلبيات، وأهمية تحديد الأهداف بدقة والجمهور المستهدف والنتائج المرجو تحقيقها في هذه القضية بالغة الأهمية للدولة المصرية.



وصرحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع، أن الهدف من إقامة هذه الورش صقل مهارات ومعارف وقدرات فرق العمل التي تعمل على تنفيذ سياسات وآليات القضية السكانية لتنجح في تحقيق أهدافها من خلال التخطيط والتنفيذ الجيد ومن خلال آليات دقيقة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة النتائج وتقييمها والاستفادة من التجارب والخبرات العلمية والعملية التراكمية.



واستهل سعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان كلمته بتقديم الشكر لجميع الحضور من وحدات السكان بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية دور القضية السكانية بالنسبة لمصر حتى أن القيادة السياسية توليها اهتماما كبيرا، ويجب أن نتعامل معها بجدية شديدة من أجل صالح بلادنا وتقدمها.



وأعرب شريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بهذه القضية من أجل نجاح أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتضافر جميع الجهود لنجاح ذلك.



وفي سياق متصل صرح الدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان أن الورشة تهدف إلى تعريف فرق العمل بوزارة التنمية والمحافظات والمجلس القومي للسكان فضلا عن المتطوعين من الشباب بأهداف ومؤشرات القضية السكانية وانعكاسها على رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ثم تمت إدارة عدد من المناقشات والعصف الذهني من خلال ورشة العمل بين الحاضرين من فرق العمل بالمحافظات الثلاث والذي أسفر عن عمل تعديلات مثمرة وفعالة في خطط وبرامج العمل الخاصة بالقضية السكانية بها، ودراسة سبل تفعيلها لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.



بدأت، اليوم السبت، أولى جلسات وورش العمل لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.