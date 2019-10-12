مفاجأة.. ميسي يطلب طرد نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو الاستغناء عن لاعب البرسا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكر صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليونيل ميسي لا يرغب في استمرار موسي واجو لاعب الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة، نظرًا لعدم استفادة البرسا منه بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ.





وأوضح الموقع الاسباني أن ليونيل ميسي ومعه لويس سواريز وجيرارد بيكيه طلبوا من إدارة النادي الكتالوني ضرورة التخلص من "واجو" خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، لا سيما وأن اللاعب لم يستفيد منه البرسا منذ إنضمامه لصفوف الفريق الكتالوني.





موسي واجو (21 عامًا) انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2018 قادمًا من نادي يوبين البلجيكي، ولعب ضمن صفوف الفريق الرديف بالنادي الكتالوني، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالموسم الحالي.





ولعب "واجو" 20 مباراة مع فريق برشلونة "ب" وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، بينما شارك في 4 مباريات مع الفريق الأول، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.



