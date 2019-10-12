بيان شكر من معتصمي جريدة التحرير إلى نقابة الصحفيين

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تقدم جميع الصحفيين العاملين والمعتصمين في جريدة التحرير، بالشكر للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، على الموقف الداعم والمساند للاعتصام السلمي داخل مقر جريدتهم.



وأكد الزملاء في بيان لهم، أن قرار المجلس الصادر يوم 3 أكتوبر الجاري، بعقد اجتماعه داخل مقر الاعتصام، هو قرار تاريخي، وانعقاد المجلس فعليًا يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019 هو حدث يؤرخ له، وسيظل علامة في مسيرة الصحافة المصرية، لتؤكد النقابة مجددًا، كما عهدناها دائمًا، أنها حصن الصحافة وبيت الصحفيين.



وشدد الزملاء على وحدة الموقف والهدف والمسيرة مع نقابتهم،وثمنوا أيضًا ما اتخذه النقيب والمجلس الموقر من قرارات قوية، تُضاف إلى القرارات السابقة عليها، لتمثل بذلك بداية حقيقية لرد الانتهاكات المستمرة منذ سنوات ضد الجماعة الصحفية والصحفيين داخل المؤسسات وفي ميادين العمل.



وقال الزملاء إن الاعتصام هو دفاع عن حق مشروع أقره الدستور والقانون، وينكره رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام مالك الجريدة، ولذلك فهم ماضون في اعتصامهم ضد القرارات التعسفية والقمعية، بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًّا لمدة 6 أيام أسبوعيًّا.



وتابع البيان: "إن قرار إدارة الجريدة هو سُخرة وتنكيل بالصحفيين، ولن نقبل بها ولن نستسلم لها، وسوف نناضل، كما ناضل أسلافنا وعظماء مهنتنا ضد قرارات جائرة، صدرت في أوقات عديدة سابقة، وكان النصر حليفا دائمًا للجماعة الصحفية".

