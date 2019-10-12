قرار مصيري من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي قبل موقعة القمة

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اتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارا تجاه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.



وقرر بيبو، حضور مران الفريق يوم الأربعاء المقبل وعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة، للشد من أزرهم وحثهم على مواصلة النتائج المميزة.



ويحرص الخطيب، دائما على دعم اللاعبين قبل المواجهات المصيرية، حيث عقد العديد من الجلسات أبرزهم قبل مواجهة الزمالك، الماضية بالسوبر المصري والتي توج بها الفريق بنتيجة 3-2.



ومن المنتظر أن يعود الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للتدريبات غدا الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية اليوم والتي حصل عليها الفريق.



ويعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء مشاركتهم بمعسكرات منتخب بلادهم خلال أسبوع الفيفا.



ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية عصر بعد غد الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.