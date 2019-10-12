"الغذاء والدواء" تنفي إغلاق 50% من مصانع الأدوية بالمملكة
نفت هيئة "الغذاء والدواء"، اليوم السبت، ما جرى تداوله بشأن إغلاق 50% من مصانع الأدوية في المملكة، والتي زارتها خلال عام 2019.
وفي بيان لها، قالت الهيئة: "نشرت صحيفة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، خبرًا تحت عنوان«إغلاق 50% من مصانع الأدوية، وضبط أغذية ملوثة بالإشعاع"؛ لكن المضمون والعنوان غير دقيقين؛ إذ أن ما تم نقله عن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، وتم نشره لم يكن يتعلق بمصانع محلية داخل المملكة.
وأوضح البيان، أن ما ذكره رئيس الهيئة أثناء لقائه بإعلاميي المنطقة الشرقية في معرض حديثه، أن الهيئة وضمن جهودها في تكثيف الرقابة تقوم بالتعاون مع الدول المصدرة بحملات تفتيش على مصانع الأدوية والأغذية في دولة المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة.
وأشار البيان، إلى أن إحدى الحملات في دولة مصدِرة أسفرت عن إغلاق 50% من المصانع التي تمت زيارتها في تلك الدولة، بعد إيقاف تعاملنا معها، بسبب مخالفات تم رصدها، مؤكدين أن المقصود مصانع خارج المملكة، وليست مصانع محلية.
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