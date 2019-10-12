أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 12-10-2018 بالبنوك

سجلت أسعار العملات الأجنبيه والعربية، مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، استقراًر، وسط تحسن مستمر في قيمة الجنيه مقابل معظم العملات الأجنبية والعربية منذ بداية عام 2019، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي جعل المستثمرون يقبلون على شراءة مقابل العملات الآخرى.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت :

وبلع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك المصرية، نحو 16.21 للشراء و16.33 جنيه للبيع بالبنك المركزي، و في بنك التعمير و الاسكان سجل 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وبلغ في بنك الاسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة بلغ سعرة نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع و هو نفس سعرة ببنك ابو ظبي الاسلامي، بينما بلغ سعرة في بنك مصر ايران للتنمية نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

وفي بنوك مصر والأهلى والعربي الافريقي سجل سعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت:

واستقر سعر صرف عملة المملكة المتحدة مقابل الجنيه المصري عند 21.15 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 21.11 جنيه للشراء و 21.28 جنيه للبيع ببنك الشركة المصرفية، وفي البنك الأهلى اليوناني مصر بلغ سعرة 21.1 جنيه للشراء و21.28 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الأسكندرية سعر 21.09 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني سعر 21 جنيه للشراء و21.5 جنيه للبيع في بنوك البركة والبنك المصري الخليجي، بينما بلغ سعرة في البنك التجاري الدولى نحو 21.01 جنيه للشراء و21.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو بالبنوك اليوم السبت :

واستقر سعر العملة الأوربية الموحدة اليورو عند مستويات 18 جنيه في كافة البنوك المصرية، حيث سجل اعلي سعر للشراء بقيمة 18.06 جنيه، بينما بلغ اقل سعر للبيع بقيمة 17.93 جنيه بالبنك الأهلى اليوناني.

وبلغ سعر صرف اليورو قيمة 17.87 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع، في حين حقق ببنك الاسكندرية قيمة 18.06 جنيه للبيع و18.26 جنيه للشراء، وبلغ في بنك التعمير والاسكان قيمة 18.03 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع.

وعرض بنك مصر ايران للتنمية اليورو بسعر 17.89 جنيه للشراء و 18.08 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك عودة نحو 18.82 جنيه للشراء و18.03 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت:

وحقق سعر صرف الريال السعودي هو ايضًا استقرًار بمعظم البنوك المصرية، حيث بلغ سعرة في البينك المركزي نحو 4.3 جنية للشراء و 4.3 جنيه للبيع.

وعرض بنك الاسكندرية الريال بسعر 4.37 جنيه للشراء، و4.4 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل 4.37 جنيه للشراء و4.4 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والاسكان سجل 4.3 جنيه للشراء و3.36 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للبيع و4.36 جنيه للشراء، وعرض بنكب الاهلى ومصر الريال السعودي بسعر 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع