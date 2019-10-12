عاجل - رانييري مديرًا فنيًا لسامبدوريا

عاد الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب نادي روما السابق إلى التدريب في الدوري الإيطالي الممتاز من جديد عبر بوابة نادي مفاجأة بالنسبة للجميع.





سامبدرويا يعلن التعاقد مع رانييري





وأعلن نادي سامبدوريا الإيطالي اليوم السبت رسميا التعاقد مع كلاوديو رانييري لمهمة تدريب الفريق هذا الموسم.





ووقع رانييري على عقد مدته موسمين قادمين مع نادي سامبدوريا حتى عام 2021 دون الإعلان عن قيمة التعاقد.





إقالة مدرب سامبدوريا





وكان نادي سامبدوريا قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي رسميا إقالة أوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب الفريق بسبب سوء النتائج ليتولى رانييري المهمة بدلا منه.





موعد الظهور الأول لرانييري مع روما





وسيكون الظهور الأول لرانييري كمدربا لنادي سامبدوريا يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضد نادي روما صمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.





ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز العشرين والأخيرة من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



