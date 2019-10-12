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بعد صفقة كهربا.. الأهلي يحذر نجم الفريق من إغراءات الزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:59 م
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بعد صفقة كهربا.. الأهلي يحذر نجم الفريق من إغراءات الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك لتحذيره من التوقيع للزمالك خاصة أن رئيس الزمالك سيحاول رد الصفعة للأهلي بعد الاتفاق النهائي مع كهربا على التوقيع للأهلي.

 

وأكد عبدالحفيظ لظهير الأهلي أنه يعلم جيدا بوجود مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك موجها له تحذير شديد اللهجة من التوقيع خاصة أن عقده ممتد مع القلعة الحمراء حتى 2022.

 

وأشار عبدالحفيظ، أنه حال وجود رغبة عند اللاعب في الرحيل فعليه إحضار عرض مادي ورسمي مناسب من أجل الرحيل نهائيا.

 

من جانبه، أوضح حسين لعبدالحفيظ أنه يعرف جيدا قيمة الأهلي ومبادئه وأنه رفض المفاوضات وأكد لمسئولي الأهلي استمراره بالفريق الأحمر خاصة بعد قيده.

 

وتابع السيد أنه يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وأن لديه الكثير ليقدمه إلى الفريق الا أن رينيه فايلر يستبعده نهائيا عن حساباته.

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