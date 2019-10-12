"النيابة" تأمر بتشريح جثة أب قُتل على يد نجله ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن لقي مصرعه على يد نجله، ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.





وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.





بداية الواقعة، كان بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الجثة لمسن، قٌتل على يد ابنه، "عامل" وأن المتهم أخفى الجثة عقب ارتكابه الجريمة، وفر هاربا، وتوصلت التحريات الأولية، التى اشرف عليها العقيد محمد الشاذلى، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.





حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.



