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رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:51 م
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رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك
طارق حامد
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الفجر الرياضي
 
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وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة نارية لمسئولي القلعة البيضاء.


ونشر طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا:" انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".

 

وكان طارق مرشحا للرحيل عن الزمالك والانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الماضي، ولكن الزمالك رفض رحيله، ووعده بالترضية عن طريق تعديل عقده وهو مالم يحدث.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي 19 أكتوبر بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك
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