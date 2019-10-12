"هل اقتربت النهاية؟".. أرقام كارثية لميسي ورونالدو في بداية هذا الموسم

بعد نحو 10 سنوات من المنافسة المستمرة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قرر رونالدو الرحيل عن صفوف ريال مدريد والذهاب نحو تورينو، مما جعل البعض يعتقد أن المنافسة بين هذا الثنائي قد إنتهت، ولكن الموسم الماضي قد أثبت مما لا يدعو مجالًا للشك، أن المنافسة بين رونالدو في يوفنتوس وميسي في برشلونة، ستكون منافسة ولكن من نوع جديد، حيث أظهرت هذه الفترة مدى العلاقة الجيدة التي تربط هذا الثنائي.





ليونيل ميسي، صرح وقال أنه يفتقد بشدة كريستيانو رونالدو، وكان يرغب في بقاء الدون في مدريد لأطول وقت ممكن، في حين رد رونالدو وأكد بأن منافسته مع ميسي هي أفضل شيء حدث له في كرة القدم، مشيرًا إلى كون تنافسه مع ميسي جعله لاعب أفضل بكل تأكيد.





خلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي ، سوف تكونوا على موعد مع مقارنة سريعة عن أرقام ميسي ورونالدو في الموسم الحالي، وهل هناك أفضلية لإحدهما على الأخر حتى الآن أم لا.





ليونيل ميسي بدأ الموسم مصابًا، حيث غاب اللاعب عن المشاركة مع فريقه برشلونة في الجولات الأولى من هذا الموسم، وهو الأمر الذي جعل عدد المباريات التي شارك فيها ميسي هذا الموسم هي 4 مباريات فقط، حيث سجل هدف وحيد، وصنع هدفين لزملائه في الفريق الكتالوني.





هدف ميسي الوحيد هذا الموسم كان من ضربة حرة سجلها في شباك إشبيلية في الجولة الماضية من بطولة الدوري.





أما عن كريستيانو رونالدو، فالدولي البرتغالي صاحب ال34 عام، قد شارك في 8 مباريات هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وتمكن رونالدو من تسجيل 4 أهداف مع السيدة العجوز، 3 أهداف في بطولة الدوري "6 مباريات"، وهدف وحيد في دوري الأبطال "مباراتين"، وصنع رونالدو في صنع هدف وحيد هذا الموسم.



