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اللافندر.. أحدث صيحات ألوان الشعر هذا العام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:29 م
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اللافندر.. أحدث صيحات ألوان الشعر هذا العام
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إن كنت من محبات التجدد والتغيير يمكنك اعتماد اللون اللافندر لإطلالة لإطلالة مناسبة على غرار النجمات العالميات:

يمكنك اعتماد لون اللافندر، أو الخزامى، الداكن، وذلك على طريقة النجمة Chris Lee، فهو لون هادئ ودافئ، ويعد خياراً مثالياً لك لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، وسيمنحك طلة أنثوية رائعة.

وإذا كنت تميلين الى لون اللافندر والرمادي في الوقت نفسه، بإمكانك الحصول على إطلالة جذابة كإطلالة النجمة كيلي أوزبورن Kelly Osbourne، بحيث تعتمدين لشعرك لون اللافندر مع لمسة رمادية خفيفة، تساهم في إضفاء الإشراقة على مظهرك.

تعد النجمة كيلي جينر ملكة تغيير لون الشعر، وبالتالي هي تعد مصدر إلهام رئيساً لكثيرات من النساء والفتيات. ومؤخراً ظهرت بشعر طويل بلون اللافندر الهادئ، الذي يلائم ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، ويمنحهن مظهراً حيوياً وشبابياً.

إذا كنت ترغبين في تغيير لون شعرك واعتماد إطلالة جريئة وزاهية، فلا تترددي في اعتماد لون الشعر اللافندر الفاتح على طريقة النجمة Nikita Dragun، الذي سيمنحك إطلالة لافتة جداً ومميزة، ويجعل مظهراً أكثر عصريةً وإشراقةً.
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