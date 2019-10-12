صفقتين من العيار الثقيل على أعتاب النصر

Advertisements







أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب إدارة نادي النصر من ضم صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وكشفت التقارير أن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات مع ناديا الشباب والفتح لضم الثنائي عبدالمجيد الصليهم، وعلي لاجامي، لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي المقبل.





يذكر أن عبدالمجيد الصليهم رفض عرض مقدم من إدارة ناديه، بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون ريال للموسم الواحد، مقابل تجديد عقده؛ والذي ينتهي في صيف 2020، في حين تبلغ تقدر قيمة اللاعب التسويقية 600 ألف يورو.



وشارك الصليهم مع الشباب في 118 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.





كما تسعى إدارة نادي النصر إلى ضم لاجامي منذ الصيف الماضي، إلا أن إدارة الفتح رفضت حينه التخلي عن اللاعب، ويخطط النصر الآن إلى التوصل لعرض مرضي للطرفين.



وانضم لاجامي "23 سنة"، إلى الفتح في صيف عام 2018، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في 22 مباراة، أحرز خلالهم هدف وحيد.





ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.