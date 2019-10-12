عاجل - محمد صلاح يثير الجدل من جديد وينشر فيديو مع عارضة الأزياء البرازيلية





حرص اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على نشر فيديو جديد له مع أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية وذلك بعد نشره لصور جمعته بها لمجلة GQ.





وقام صلاح بنشر تلك الفيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا : "وراء الكواليس".





وجاء الفيديو ما يظهر كواليس الصور التي التقطها صلاح مع أليساندرا لمجلة GQ، وكانت قد حصلت عارضة الأزياء البرازيلية على جائزة خاصة من المجلة وكانت هذة الجائزة سبب لقاءها مع صلاح.





واختارت مجلة GQ صلاح كـ"رجل العام" لسنة 2019، وكان أيضا ذلك سبب ضمن جلسة التصوير مع أليساندرا.





وظهرت أليساندرا أمبروسيو على غلاف نفس المجلة مع اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو في السنوات الماضية.





من هي أليساندرا أمبروسيو؟

- أليساندرا أمبروسيو عارضة أزياء برازيلية شهيرة من مواليد 11 أبريل لعام 1981، في مدينة "إريتشيم" بالبرازيل، ابنة لوسيلدا ولويز أمبروسيو ولديها اخت شابة تدعي "ألين". - البرازيلية "أليساندرا" هي من أصل إيطالي وبولندي، حيث كانت جدتها والدة أبيها "جوانا يوجينيا جروش"، مهاجرة من بولندا، ووصلت إلي البرازيل عام 1929 وتوفيت في 2017 عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

- كانت أمبروسيو دائمًا غير سعيدة بشأن أذنيها الكبيرة، وفي سن الحادية عشرة، أجرت جراحة تجميلية لتثبيت آذانها ، رغم أنها عانت بعد عامين من مضاعفات قوية، وكانت هذه الجراحة سببًا في عدم إجرائها أي جراحات تجميلية أخري. - تشتهر "أمبروسيو" بعملها مع "فيكتوريا سيكريت" أحد أشهر العلامات التجارية الأمريكية للملابس الداخلية، والإكسسوارات ومنتجات التجميل وغيرها، وتم اختيارها أول "موديل" لخط " PINK" الخاص بالشركة. - في عام 2012 ، احتلت "أليساندرا" لمرتبة رقم 6 ضمن قائمة "فوربس" لأعلى عارضات الأزياء ربحًا في العالم، حيث حققت أرباح مالية قدرت بـ 6.6 مليون دولار في عام واحد. - تعتبرها وسائل الإعلام واحدة من أكثر النساء جاذبية في العالم. - تم اختيار "أمبروسيو" كواحدة من أجمل 100 شخص في العالم من مجلة "بيبول" في مايو عام 2007. - في عام 2004 ، أطلقت أمبروسيو مجموعة ملابسها الخاصة والتي تحمل اسم "أليساندرا أمبروسيو" من قبل "سايس"، أحد أقسام "روزا تشا"، وحققت مبيعات 10000 قطعة في شهرها الأول في السوق. - عملت "أمبروسيو" كواجهة اعلانية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة بالعالم وحققت نجاحات باهرة. - في عام 2014 ، أطلقت أمبروسيو علامتها التجارية الخاصة بالأزياء وأسلوب الحياة المسماة Ále by Alessandra بالتعاون مع الشركة الأمريكية "شيروكي". - ظهرت أليساندرا أمبروسيو في فبراير 2016 علي غلاف مجلة "GQ" إلى جانب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. - شاركت أليساندرا أمبروسيو في بعض الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "كازينو رويال" عام 2006 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة، كما شاركت في فيلم DADD'S HOME عام 2015، وفيلم TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES عام 2016 وشاركت بالفيلم البرازيلي telenovela Verdades Secretas

- كما شاركت أمبروسيو في بعض الأعمال الفنية التليفزونية وظهرت كـ"موديل" في بعض الفيديو كليبات للأغاني، وابرزها WOLVES مع KANY WEST. - أما بشأن حياتها الخاصة أعلنت "أمبروسيو" في عام 2008 ، أنها مخطوبة لرجل الأعمال جيمي مازور، ولديهما طفلان هما انجا ذات الـ11 عامًا ونوح البالغ من العمر 7 سنوات، ولكنها أعلنت إنفصالهما في مارس 2017 بعد علاقة دامت 10 سنوات. - تعمل "أمبروسيو" كسفير للجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد.