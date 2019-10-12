بعد زيارتهم الغردقة.. بعثة السباحين الألمان: سنكون سفراء لمصر (صور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:27 م
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محمد طه
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أعرب بعثة السباحين الألمان المشاركين في معسكر تدريبات المنتخب العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، عن إعجابهم بمدينة الغردقة التي كانوا يحلمون بزيارتها من قبل، مؤكدين عن سعادتهم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور بحر المانش بقيادة مصر، معبرين عن حبهم الشديد لبلد الأمن والأمان وأنهم سفراء لمصر في بلدهم بعد هذه الزيارة.
ومن جانبه قال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، إن "تينا، انجيه، وفرانك" من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلوا فجر اليوم السبت للغردقة للمشاركة مع السباحين السعوديين والسباح المصري محمد الحسيني في معسكر تدريب المنتخب على شواطئ الغردقة، موضحاً أنه من المقرر وصول البعثة السعودية مساء اليوم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب.
وأكد "شلبى" في تصريح صحفي اليوم، أن بروفات تدريب السباحين في تتابع عبور المانش التي يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 -18 من الشهر الجاري تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وأكد الكابتن خالد شلبى، أن الحدث يهدف لتشجيع وتنشيط السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية في عمل رياضي موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.
جدير بالذكر وصلت فجر اليوم السبت، إلى مطار الغردقة بعثة السباحين الألمان للانضمام إلى معسكر الإعداد للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020، ويبدأ السباحين الألمان التدريبات في مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور في أول تتابع عربي لعبور المانش، وكان في استقبالهم السباح المصري خالد شلبي والسباحة الأولمبية شيروت حافظ.
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- وصول السباحين الألمان للغردقة للانضمام للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش
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