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الشاهد يعيّن عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:43 م
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الشاهد يعيّن عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة
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مروى الجلاصي
 
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قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم السبت، تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة .

وجاء تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة، خلفا لرياض المؤخّر الذي تمّ تعيينه يوم 18 نوفمبر 2018.

يذكر انّه تمّ شهر فيفري 2017، تعيين عبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة، خلفا لفيصل الحفيان وفي 27 سبتمبر 2018، أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قرار تسمية حمام رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.

وولد حمام في 20 فيفرى 1960 بنابل، ومتحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة، عُيّن في مارس 2015 مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة، بعد أن شغل خطة رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات منذ سنة 2009.
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