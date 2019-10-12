تحت شعار كثير من الإبداع.. "أرض الأحلام" تبهر الجمهور والنقاد على مسرح الهوسابير (صور)

قدمت فرقة شمعة وملاحة للفنون والدراما مسرحية "أرض الأحلام" على مسرح الهوسابير بوسط البلد، والتي تحولت إلى ظاهرة تجذب إقبالاً من الجمهور من مختلف الأعمار من الصغار والشباب والكبار، فوسط إقبال جماهيري ملحوظ نلاحظ أن المسرحية تزداد حباً وعشقاً لدى الجمهور، فأصبحت المسرحية تستعيد الجمهور الغائب، وصارت كفنارة يهتدي إليها الجمهور.

فبحضور جماهيري ضخم الذين تلفتهم الحيوية التي يؤدي بها الممثلون العرض المسرحي ، تم عرض مسرحية "أرض الأحلام" تحت شعار كثير من الإبداع والتألق والتميز، فالكثير ينظر للمسرحية على أنها إحياء للتراث المسرحي الكوميدي الإجتماعي الهادف الذي يخلو من الملل والبعد عن الإفهات المبتذلة.

أكثر ما يميز المسرحية أنها أكثر من مجرد خشبة مسرح أو فتح ستار أو أداء تمثيلي فمسرحية « أرض الأحلام » هي إحياء للتراث المسرحي الهادف الباحث عن قضايا ومشاكل المجتمع ، حيث أن المسرحية مزيج بين الواقع الجاد والكوميديا الساخرة ، حيث أن العرض يتسم بالجرأة على الصعيد الإجتماعي.

المسرحية تحمل رسالة ورؤية جديدة خاصة في تقبل الآخر وتقبل الفرد لآراء الآخرين وإحترام عقائدهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وإن كانت لا تنسجم مع أفكاره ، كما تسلط المسرحية الضوء على برامج المسابقات الشبابية التنافسية على المبالغ الضخمة وأضرارها وما ينتج عنها من زيادة تركيز المُتلقى على السلوكيات السلبية مثل السخرية والإزدراء والتقليل من الآخرين ، والتدخل فى حياتهم عن طريق الأحكام بطريقة جارحة ، إضافة إلى تعليم الأطفال حب الظهور ولفت النظر والإحساس بالذات من خلال السخرية من الآخر ، بجانب أن هذه البرامج تنم عن سادية المُشاهد الذى يضحك على خوف وهلع الآخرين ، وكذلك أن هذه البرامج تقدم رسالة سلبية واضحة للمجتمع وهى "حتى تحصل على الشهرة والمال أنتهك حدود الآخرين".

حضر العرض المسرحي مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة المحبين والعاشقين لفن المسرح ، وكان من أبرز الحضور المخرج السينمائي خالد الحجر ، المخرج المسرحي عمرو قابيل ، المؤلف المسرحي سعيد حجاج ، الإعلامي أحمد العسيلي ، الإعلامية عبير حلمي ، والمنتج خالد الفوال.

الجدير بالذكر أن عرض مسرحية " أرض الأحلام " تعد التجربة السابعة المسرحية لفريق شمعة وملاحة للفنون والدراما ، فقد سبق وقدم الفريق 73 عرض مسرحي ، وعرض مسرحية " أرض الأحلام " على مسرح الهوسابير ليلتين متتاليتين تعد العرض رقم 74 ، 75 .

وتأسس الفريق في يناير 2014، والفريق معنى بكل أنواع الفنون خصوصاً جانب الدراما "مسرح و أفلام قصيرة و برامج و إذاعة"، والفريق تحت إشراف مايكل تادرس مخرج و ممثل ومؤسس الفريق ، حيث يحرص الفريق دائماً على عدم الإنفصال عن واقعه و مجتمعه ، فالفريق له رسائل واضحة يقدمها في أعماله بأشكال و زوايا مختلفةمثل :- الحرية - قبول الآخر - إعمال العقل - المساواة - العدل.

مسرحية " أرض الأحلام " بطولة مايكل تادرس ، آية ترزاكي ، أحمد عبد الصبور ، أيمن سمير ، مصطفي كريم ، ديفيد رسمي ، مارينا إسكندر ، مريم منسي ، نعمة عدلي ، مريم طلعت ، ماريان رأفت ، ميران عبد الخالق ، رفيق ملك (رينجش ) ، فيلو طارق ، بالى ممدوح ، فيليب سامي ، محمد سمارتي ، أحمد عنتبلي ، والمطرب أحمد فوزي ، والمطرب باسم وفيق، فيديو بلاي باك محمد سمارتي، إدارة مسرحية كريم إمام،علاقات عامة وتسويق شروق قمر إضاءة رينا ماهر، مساعد مخرج جوفانا بشري، تأليف وصياغة الكاتب الكبير ناجى عبد الله، قصة و إخراج مايكل تادرس.