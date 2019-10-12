إنجاز 30% من مشروع "مونريل" العاصمة الإدارية

علمت «الفجر»، من مصادر فى موقع مشروع قطار «مونريل» العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يربطها بمدينة السلام، عبر الخط الثالث لمترو الأفاق، أن شركات المقاولات التى تتولى أعمال التنفيذ اقتربت من إنجاز 30% من الخطة الموضوعة لإنشاء المشروع، من حفر ودق الخوازيق للكبارى المقرر إنشاؤها لحمل القطار المكهرب. وأكدت المصادر أن هناك متابعة يومية من مسءولى وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى على أعمال المشروع، فضلا عن زيارات ميدانية لعدد من مسئولى الحكومة، لتنفيذ القطار فى المدة الزمنية المحددة، عام واحد للتنفيذ والإنشاء. يذكر أن المشروع سيخدم نحو 5 ملايين مواطن يوميا، وتشمل التصميمات وجود ساحة سيارات بجوار كل محطة لتوفير الراحة لمستقلى القطار.