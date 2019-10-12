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باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:37 م
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باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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يخطط نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي لتوجيه ضربو لإدارة نادي ​برشلونة​ الإسباني بشأن مستقبل الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا بعد فشل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ذكرت صحيفة "Le10Sport" الفرنسية أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ​ليوناردو ​ يفكر في تمديد عقد نيمار وتوجيه ضربة قوية لمخططات برشلونة وأحلامه في ضم اللاعب.

 

ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022 إلا أن خطة ليوناردو تستهدف تمديده لعامين إضافيين لينتهي في عام 2024.

 

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