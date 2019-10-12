باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة
السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:37 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربو لإدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن مستقبل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد فشل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ذكرت صحيفة "Le10Sport" الفرنسية أن المدير الرياضي
لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو يفكر في تمديد عقد نيمار وتوجيه ضربة قوية لمخططات
برشلونة وأحلامه في ضم اللاعب.
ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022 إلا أن خطة ليوناردو تستهدف
تمديده لعامين إضافيين لينتهي في عام 2024.
Advertisements
- باريس سان جيرمان يستعد لطعن برشلونة وخطف نجم الفريق
- والد نيمار يجهز مفاجأة لزيدان والريال
- خطة باريس لتحصين نيمار وتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد
- رسميًا.. برشلونة يقدم عرضه الأول لباريس من أجل نيمار
- أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرض القرن لضم نيمار وميسي يقترب من ضرب رونالدو في كبري الصفقات وصفقة مدوية على الأبواب
- أخبار برشلونة: البرسا لا يستسلم ويقدم عرضا قويا لضم نيمار وفالفيردي يقرر بقاء المنبوذ وصورة تقرب نجم باريس من كامب نو
- عاجل.. وكيل نيمار يقلب الطاولة على برشلونة
- أخبار برشلونة: إصابة مرعبة لنجم الفريق ونيمار يوجه رسالة إلى البرسا وباريس يطلب هذا الثلاثي ومبلغ مالي مقابل ترك نيمار
- ريال مدريد يتدخل ويفجر مفاجأة لبرشلونة في صفقة "نيمار"
- مخطط ريال مدريد لتوجيه ضربة قاصمة لبرشلونة
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة برشلونة باريس سان جيرمانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر