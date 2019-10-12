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مكتبة الإسكندرية تنظم تظاهرة ثقافية ببيت السناري الأثري

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:38 م
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مكتبة الإسكندرية تنظم تظاهرة ثقافية ببيت السناري الأثري
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الفجر الفني
 
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الفقي: هدفنا التأكيد علي الهوية المصرية من خلال انجازات المصريين القدماء

 

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.

 

 وسوف تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز "زاهي حواس للمصريات" بالمكتبة العديد من الدورات الأثرية المتخصصة للشباب الذين هم محط أهتمام الدولة المصرية.

 

ويتناول الكورس العصور المصرية القديمة بداية من عصور ما قبل الأسرات الي العصور المتأخرة ثم العصر اليوناني الروماني والقبطي والإسلامي والعصر الحديث.

 

ويأتي ذلك من خلال دور مكتبة الإسكندرية العالمي لنشر الثقافة والعلوم.

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