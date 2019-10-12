الزمالك يحسم مصير "ميتشو" بسبب الأهلي

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق وسط المطالب الجماهيرية برحيله حال الخسارة من الأهلي في مباراة القمة المقبلة ببطولة الدوري المصري.









وأكد مسئولو الزمالك للمدرب أن ثفتهم فيه بلا حدود ولم تهتز أبدا وان ما أثير عن رحيله حال تحقيق نتيجة سلبية في مباراة القمة أمام الأهلي ونقلوا للمدرب ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته التدريبية وأنهم لا يحاسبونه بالقطعة ويتبعون سياسة "الحساب نهاية الموسم".









وأوضح مسئولو الزمالك للخواجة أنه يمتلك كل الصلاحيات داخل الجهاز الفني فيما يتعلق باستقدام أو رحيل أي عنصر وقاموا بتلبية طلباته بضم مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى جديد رغم اكتمال الجهاز من البداية وهو ما يؤكد حسن نواياهم، وطلبوا منه تحقيق الفوز على الأهلي وتعويض الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة لمصالحة الجماهير في ظل الحساسية التي تتمتع بها مباريات القمة.









وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:









المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.









المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي









المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي









المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.









ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.







