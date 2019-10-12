موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

Advertisements

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول :-



وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.



- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.



وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف على يد فريق نيوكاسل يونايتد، بينما فاز فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ليستر سيتي.