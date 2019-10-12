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اليوم.. عرض "ورقة جمعية " في مهرجان الإسكندرية بحضور أبطاله

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:33 م
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اليوم.. عرض ورقة جمعية في مهرجان الإسكندرية بحضور أبطاله
مهرجان الإسكندرية
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الفجر الفني
 
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يعرض الفيلم المصري "ورقة جمعية" من مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، في السادسة والنصف مساء بفندق ايسترن "٢" ، ويعقبه ندوة بحضور بطلة العمل لوسي والمخرج أحمد البابلي.

 

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

 

يشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسي، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.

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