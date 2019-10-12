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خروج التونسية أنس جابر من نصف نهائي دورة تيانجين الصينية للتنس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:20 م
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خروج التونسية أنس جابر من نصف نهائي دورة تيانجين الصينية للتنس
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مروى الجلاصي
 
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إنهزمت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 61 عالميا) فجر اليوم السبت، في مباراة نصف نهائي دورة تيانجين الصينية امام السويدية ريبيكا بيتيرسون (59 عالميا)، بنتيجة 3/1 تفاصيلها (6-0 و 4-6 و 5-7 ).

وضمنت جابر تأهلها امس الجمعة، إلى المربع الذهبي لدورة تيانجين، عقب فوزها على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا (36 عالميا)، بنتيجة 2-0 (7-6 و7-6).

وكانت قد أزاحت في ربع النهائي الصينية "غزيو وانغ" المصنفة 154 عالميا، بنتيجة 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية "جنيفير برادي" المصنفة 56 عالميا، بنتيجة شوطين نظيفين، تفاصيلهما 6-4 و6-2.
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