خروج التونسية أنس جابر من نصف نهائي دورة تيانجين الصينية للتنس

إنهزمت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 61 عالميا) فجر اليوم السبت، في مباراة نصف نهائي دورة تيانجين الصينية امام السويدية ريبيكا بيتيرسون (59 عالميا)، بنتيجة 3/1 تفاصيلها (6-0 و 4-6 و 5-7 ).





وضمنت جابر تأهلها امس الجمعة، إلى المربع الذهبي لدورة تيانجين، عقب فوزها على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا (36 عالميا)، بنتيجة 2-0 (7-6 و7-6).





وكانت قد أزاحت في ربع النهائي الصينية "غزيو وانغ" المصنفة 154 عالميا، بنتيجة 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية "جنيفير برادي" المصنفة 56 عالميا، بنتيجة شوطين نظيفين، تفاصيلهما 6-4 و6-2.