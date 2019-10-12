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الليلة.. عدوان أردوغان على الأراضي السورية ببرنامج 'مصر النهاردة'

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:29 م
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الليلة.. عدوان أردوغان على الأراضي السورية ببرنامج 'مصر النهاردة'
برنامج مصر النهاردة
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ميسون أبو الحسن
 
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يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن العدوان التركي على الأراضي السورية.

ويستعرض ضيوف الحلقة تداعيات هذا العدوان على الشعب السوري، وأن العدوان فرصة سانحة لعودة التنظيمات الإرهابية، والموقف الدولي منه.


وتستضيف الحلقة اللواء نصر سالم رئيس هيئة الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، وكرم سعيد محمد الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد عزالعرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً، على شاشة القناة الأولى.
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