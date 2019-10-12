الشاعر علاء جانب في احتفال 'أم البطل' بنقابة الصحفيين

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يشارك الشاعر علاء جانب الحاصل على جائزة أمير الشعراء بالوطن العربي، في احتفال "أم البطل" التي تنظمها لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي عضو المجلس.



ويأتي الحفل بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون، وذلك بعد غد الإثنين 14 أكتوبر.



ويُلقي "جانب" ثلاث قصائد عن أكتوبر وشهداء الوطن، وفي حب مصر.





ويشهد الاحتفال أيضًا، تكريمًا خاصًا لاسم الفريق مهندس مدكور أبو العز، الذي قام بالإعداد لأول ضربة جوية مصرية بعد 40 يومًا من نكسة يونيو 1967 على قوات العدو الإسرائيلي، وكان قائدًا للقوات الجوية.



وتستضيف النقابة في الحفل، عددًا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، كما ستقوم بتكريمهن، ومن بينهن إبنة العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة ٣٩ صاعقة في حرب أكتوبر، ليلى الرفاعي، وإبنة اللواء محمد فهيم ريان أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران السيدة "دينا ريان"، وتتضمن الفعالية حفلًا غنائيًا وطنيًا، بقيادة الفنان الكبير الدكتور سمير القمري.



وأعلن حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط، عن إجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء، ودور المرأة في حياة أبطالنا، وذلك على هامش الحفل؛ حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، ويدير اللقاء الكاتبة الصحفية سلوى علوان.