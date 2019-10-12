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اسعار الحديد تواصل التراجع.. و سعر حديد عز اليوم يسجل مستوى جديد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:06 م
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اسعار الحديد تواصل التراجع.. و سعر حديد عز اليوم يسجل مستوى جديد
سعر حديد عز اليوم
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سعر حديد عز اليوم 
شهدت اسعار الحديد حالة من الاتسقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 12-10-2019، وذلك بعد التراجع المتوالى الذي شهدته الاسعار خلال الأخيرة القليلة الماضية حيث انخفضت الأسعار مرتين في غضون 10 أيام  ومن أهم اسعار الحديد التي شهدت تراجعات هو سعر حديد عز اليوم ، ونرصد فيما يلي اخر تحديثات بالاسعار خلال تعاملات اليوم:

 اسباب تراجع اسعار الحديد
يرجع السبب وراء انخفاض اسعار الحددي منذ بداية الشهر الجارى إلى تراجع البليت العالمى وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب  فضلا عن تراجع الدولار.

 تراجع اسعار الحديد 
تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى)  بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً.

اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم 
 ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.

سعر حديد عز اليوم
سعر حديد عز اليوم

 تخفيض اسعار الغاز للمصانع
وقرر مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات، كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 7 دولارات.

 عوامل اختلاف اسعار الحديد 
ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة ويحدد ذلك بعض العوامل الهامة أهمها جودة المواد المستخمة ف صناعة الحديد ويعتبر اعلى أنواع الحديد في الاسواق هو حديد عز ، ومن أهم الرشكات التىىتعمل في مجال صناعة الحديد في مصر هى ( حديد المصريين، وشركة حديد الجارحي، وشركة حديد الجيوشي، وشركة حديد بشاي، وشركة حديد عز).

اسعار الحديد اليوم في الاسواق اليوم

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

حديد عز

عز

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد المصريين

المصريين

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

11800 جنيه

11800 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

11850 جنيه

11830 جنيه

حديد عطية

عطيه

11850 جنيه

11800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

11800 جنيه

11800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

11750 جنيه

11740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

11600 جنيه

11600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

11550 جنيه

11500 جنيه

حديد العشرى

العشري

11550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

11525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

11525 جنيه

9750 جنيه

حديد الوطنية

الوطنية

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد اركو

اركو

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد مصر ستيل

مصر ستيل

9800 جنيه

11650 جنيه

حديد الجيوشي

الجيوشي

11650 جنيه

11650 جنيه

 




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