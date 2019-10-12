اسعار الحديد تواصل التراجع.. و سعر حديد عز اليوم يسجل مستوى جديد
السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:06 م
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سعر حديد عز اليوم
شهدت اسعار الحديد حالة من الاتسقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 12-10-2019، وذلك بعد التراجع المتوالى الذي شهدته الاسعار خلال الأخيرة القليلة الماضية حيث انخفضت الأسعار مرتين في غضون 10 أيام ومن أهم اسعار الحديد التي شهدت تراجعات هو سعر حديد عز اليوم ، ونرصد فيما يلي اخر تحديثات بالاسعار خلال تعاملات اليوم:
اسباب تراجع اسعار الحديد
يرجع السبب وراء انخفاض اسعار الحددي منذ بداية الشهر الجارى إلى تراجع البليت العالمى وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب فضلا عن تراجع الدولار.
تراجع اسعار الحديد
تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى) بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً.
اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم
ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.
سعر حديد عز اليوم
تخفيض اسعار الغاز للمصانع
وقرر مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات، كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 7 دولارات.
عوامل اختلاف اسعار الحديد
ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة ويحدد ذلك بعض العوامل الهامة أهمها جودة المواد المستخمة ف صناعة الحديد ويعتبر اعلى أنواع الحديد في الاسواق هو حديد عز ، ومن أهم الرشكات التىىتعمل في مجال صناعة الحديد في مصر هى ( حديد المصريين، وشركة حديد الجارحي، وشركة حديد الجيوشي، وشركة حديد بشاي، وشركة حديد عز).
اسعار الحديد اليوم في الاسواق اليوم
اسم الشركة
المنتج
اعلى سعر
اقل سعر
حديد عز
عز
11900 جنيه
11880
حديد المصريين
المصريين
11900
11880
حديد بشاى
بشاى
11800
11800
الوطنية للطلب
الوطنية
11850
11830
حديد عطية
عطيه
11850
11800
حديد المراكبي
المراكبي
11800
11800
حديد الكومى
الكومى
11750
11740
حديد المعادى
المعادى
11600
11600
حديد بيانكو
بيانكو
11550
11500
حديد العشرى
العشري
11550
10150
حديد اكتوبر
اكتوبر
11525
10150
حديد الجارحى
الجارحى
11525
9750
حديد الوطنية
الوطنية
10100
9750
حديد اركو
اركو
10100
9750
حديد مصر ستيل
مصر ستيل
9800
11650
حديد الجيوشي
الجيوشي
11650
11650
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