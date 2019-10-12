اسعار الحديد تواصل التراجع.. و سعر حديد عز اليوم يسجل مستوى جديد

سعر حديد عز اليوم

شهدت اسعار الحديد حالة من الاتسقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 12-10-2019، وذلك بعد التراجع المتوالى الذي شهدته الاسعار خلال الأخيرة القليلة الماضية حيث انخفضت الأسعار مرتين في غضون 10 أيام ومن أهم اسعار الحديد التي شهدت تراجعات هو سعر حديد عز اليوم ، ونرصد فيما يلي اخر تحديثات بالاسعار خلال تعاملات اليوم:





اسباب تراجع اسعار الحديد

يرجع السبب وراء انخفاض اسعار الحددي منذ بداية الشهر الجارى إلى تراجع البليت العالمى وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب فضلا عن تراجع الدولار.





تراجع اسعار الحديد

تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى) بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً.





اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم

ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.



