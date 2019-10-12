كيف سجل رونالدو ٦٩٩ هدفا؟

أحرز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وأسهم في فوز البرتغال على لوكسمبورغ بثلاثية نظيفة أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 ليواصل حصد الأرقام القياسية، بعد أن وصل عدد أهدافه إلى 699 هدفا خلال مسيرته الكروية منذ وأن كان لاعبا في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.





ويستعرض لكم الفجر الرياضي أهداف رونالدو خلال مسيرته في الملاعب على النحو التالي:





_ سبورتنج لشبونة





أحرز الدون رونالدو خمسة أهداف مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والذي بدأ فيه مسيرته كلاعب محترف.





_ مانشستر يونايتد





أحرز كريستيانو رونالدو 84 هدفا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في 194 مباراة لعبها مع العملاق الإنجليزي .





_ ريال مدريد





واصل صاروخ ماديرا تألقه وبزغ نجمه مع العملاق الإسباني حيث سجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة خاضها مع النادي خلال تسعة مواسم بالقميص الأبيض.





_ يوفنتوس





تمكن رونالدو من تسجيل 28 هدفاً في 43 مباراة لعبها في موسمه الأول مع اليوفي.





_ منتخب البرتغال





وعلى صعيد منتخب البرتغال سجل رونالدو 94 هدفا خلال مسيرته حتى الآن.





ويهدف رونالدو لدخول قائمة أفضل الهدافين في التاريخ، حيث يحتل المركز السادس في القائمة يتصدرها اللاعب النمساوي جوزيف بيكان برصيد 805 أهداف.



