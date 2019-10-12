ريهام سعيد لإحدى متابعيها: "أهلك رعاع لأنهم مربوكيش" (صورة)

شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجوما عنيفا على إحدى متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حيث نشرت ريهام صورة لها مع أصدقائها، وعلقت على الصورة قائلة :"أفضل أصدقائي ".

لترد عليها نعجبة تدعى بسنت قائلة :"زملكاويه عشان كدا انتى بيض ومافيش حد بيحبك".

لم تقف الإعلامية ريهام سعيد صامتة عند تلك الكلمات فقامت بتوبيخ تلك الفتاة قائلة :"اد ايه انتى أهلك رعاع لأنهم مربوكيش خالص، انا مافيش حد بيحبنى تمام ياحبيبتي الناس كلها بتحبك انتى".









وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة الحياة، من الظهور على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، وذلك بعد إهانتها للمرأة المصرية، بعدما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها، خضعت على إثرها للتحقيق.

واعتبرت لجنة الشكوى بالمجلس أن ريهام ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، وخلطت بين رأيها الشخصي وبين واجبها الإعلامي، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر، كما أنها تفتقر إلى الحس الإعلامي والإنساني.

وجاء الرد الأول من ريهام على القرار، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، حيث نشرت فيديو من حلقة سابقة من برنامجها "صبايا الخير"، تحدثت فيه عن التخن بصورة مختلفة، وجاء في كلمتها: "الهدف من كلامي طول الوقت على التخن مش إني أنا واحدة رفيعة لا انا واحدة بعاني من التخن طول عمري بس الهدف إني أنا عاوزة اغير عندكم فكرة ان التخن مش بيخلي الواحدة مش جميلة إلى فكرة ان التخن بيموت لأنه ليه علاقة بالصحة".

لم تكن هذه المرة الأولى لوقف ريهام، قبل عامين أوقفتها نقابة الإعلاميين وقف 3 أشهر، بعد استضافتها في إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير"، سيدة متزوجة وعشيقها، ما اعتبرته النقابة مخالفًا للقواعد المهنية، وعادات وتقاليد المجتمع.

كما تسببت ريهام أكثر من مرة في إثارة اللغط حولها في أكثر من حلقة في برنامجها، منها فتاة المول، وحلقات الجن، ومساعدات اللاجئين السوريين.