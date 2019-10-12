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أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفن التشكيلي على مدار 62 عامًا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:05 م
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أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفن التشكيلي على مدار 62 عامًا
أحمد فريد
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الفجر الفني
 
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يفتتح مساء اليوم السبت الفنان أحمد فريد معرض والده الفنان التشكيلي الكبير "محمد فريد" بعنوان "حول الروح الذات" وتسليط الضوء على أهم اعمال مراحله الفنية طوال 62 عامًا من مشواره الفني.

 

الفنان محمد فريد عاصر العديد من رواد الفن التشكيلي امثال الفنان حامد عويس والنحات محمود مرسي.

 

أحمد فريد اكد ان العديد من النجوم سوف يحضرون هذا الافتتاح ليجمع الفن التشكيلي بين الفن والرسومات التي عرضناها من محمد فريد طوال رحلته على مدار 62 عاما ومنهم الفنان داليا البحيري وطارق صبري وعبير منير وانجي المقدم ونضال الشافعي وغيرهم
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