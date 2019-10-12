أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفن التشكيلي على مدار 62 عامًا

يفتتح مساء اليوم السبت الفنان أحمد فريد معرض والده الفنان التشكيلي الكبير "محمد فريد" بعنوان "حول الروح الذات" وتسليط الضوء على أهم اعمال مراحله الفنية طوال 62 عامًا من مشواره الفني.

الفنان محمد فريد عاصر العديد من رواد الفن التشكيلي امثال الفنان حامد عويس والنحات محمود مرسي.