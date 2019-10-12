حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم

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نظمت كلية التربية الرياضية، بجامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وذلك اليوم السبت، بحضور الدكتور حمدى نور الدين، عميد الكلية والدكتور أحمد حسنى، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمود البشيهى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور معتز على حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد جمال، أستاذ المبارزة بكلية التربية، الرياضية جامعة حلوان، والدكتور وليد حسن، منسق الأنشطة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب الجدد والقدامى.



رحب الدكتور حمدى نور الدين، بالحضور مشيدًا بطلاب كلية التربية الرياضية لكونهم مثال يحتذى به في الانضباط الأخلاقى والتميز البدنى فى كافة الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى سعى الكلية دائما فى حصد أبناءها مراكز متقدمة سواء محليا أو اقليميا مضيفًا أن كلية التربية الرياضية ولدت كبيرة ففى خلال الثلاث سنوات السابقة منذ نشأتها عام 2017، استقبلت الكلية 1750 طالب وطالبة منهم 967 فى العام الجامعى الحالى، مشيدًا بالطلاب الجدد لتنفيذهم خلال الاسبوعين السابقين قواعد وتعليمات الانضباط داخل أروقه الجامعة.



كما أشار الدكتور أحمد حسنى، على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية مما له الأثر الإيجابي فى تفاعلهم خلال فترة الدراسة الجامعية.



وأكد الدكتور محمود البشيهى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على سعى القائمين على الكلية لحل كافة المشكلات التى تواجه الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف الجامعية، معربًا عن تطلع الكلية لتقديم دور فعال لمحافظة الفيوم فى المجال الرياضى بشكل أكاديمى يفيد المحافظة.



وفى نهاية الحفل قام الدكتور حمدى نور الدين، عميد الكلية بتكريم المتميزين رياضيا من أبناء الكلية للعام الماضى.



