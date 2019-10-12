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الزهور ينظم البطولة الأفريقية للتنس لأول مرة في تاريخه بالتجمع الخامس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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الزهور ينظم البطولة الأفريقية للتنس لأول مرة في تاريخه بالتجمع الخامس
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الفجر الرياضي
 
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اتفق مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى بالتجمع الخامس.

وحضر الاتفاقية كل من المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق. كشف الدكتور محمد الدمرداش أن البطولة الأفريقية سوف تقام خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر المقبل لأول مرة فى تاريخ النادى بمشاركة أكثر من 8 دول.

وأكد رئيس نادى الزهور عن سعادته لاسناد اتحاد التنس استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية التى تعد أحد البطولات الهامة فى اللعبة، مشددا على أن استضافة الزهور لمنافسات البطولة يؤكد على أن ان الاتحادات الرياضية أصبح لديها ثقة كاملة فى قدرة ناديه على تنظيم البطولات والدورات المحلية.

وأضاف رئيس نادى الزهور أن المرحلة الماضية ومنذ انتخاب المجلس الحالى شهدت تنظيم العديد من البطولات فى العديد من الألعاب مثل الإسكواش وكرة السرعة والجمباز والريشة الطائرة والجودو وكرة اليد والسلة والكاراتيه، مؤكدا على أن النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يمتلك العديد من الملاعب والمنشات الرياضية التى تؤهله لاستضافة كافة البطولات سواء على المستوى المحلى أو الأقليمى.

وشدد الدمرداش على أن مجلس الإدارة حريص على تلبية جميع الاتحادات الرياضية لاستضافة وتنظيم الدورات والبطولات فى إطار الدور الأساسى للمجلس للعمل على تنشيط قطاع النشاط الرياضى بالنادى خلال الفترة المقبلة.

 

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