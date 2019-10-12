تشريعية تونس 2019: تعرّف على قائمة الطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية

تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية، الى حد مساء أمس الجمعة 11 أكتوبر 2019، 11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية مفصلة كالتالي:





- 1 طعن مقدم عن حزب الخيار الثالث

- 1طعن مقدم عن حركة مشروع تونس

- 1طعن مقدم عن حركة نداء تونس

- 1طعن مقدم من قائمة مستقلة( امل الجريد)

- 4طعون مقدمة من قائمة مستقلة( اسود الوطن)

- 2طعون مقدمة من قائمة مستقلة (حزب صوت الفلاحين)

- 1طعن مقدم من حركة تحيا تونس