ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشريعية تونس 2019: تعرّف على قائمة الطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:59 م
Advertisements
تشريعية تونس 2019: تعرّف على قائمة الطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية، الى حد مساء أمس الجمعة 11 أكتوبر 2019، 11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية مفصلة كالتالي:

- 1 طعن مقدم عن حزب الخيار الثالث
- 1طعن مقدم عن حركة مشروع تونس
- 1طعن مقدم عن حركة نداء تونس
- 1طعن مقدم من قائمة مستقلة( امل الجريد)
- 4طعون مقدمة من قائمة مستقلة( اسود الوطن)
- 2طعون مقدمة من قائمة مستقلة (حزب صوت الفلاحين)
- 1طعن مقدم من حركة تحيا تونس
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status