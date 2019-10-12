تشريعية تونس 2019: تعرّف على قائمة الطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية
السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:59 م
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مروى الجلاصي
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تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية، الى حد مساء أمس الجمعة 11 أكتوبر 2019، 11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية مفصلة كالتالي:
- 1 طعن مقدم عن حزب الخيار الثالث
- 1طعن مقدم عن حركة مشروع تونس
- 1طعن مقدم عن حركة نداء تونس
- 1طعن مقدم من قائمة مستقلة( امل الجريد)
- 4طعون مقدمة من قائمة مستقلة( اسود الوطن)
- 2طعون مقدمة من قائمة مستقلة (حزب صوت الفلاحين)
- 1طعن مقدم من حركة تحيا تونس
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