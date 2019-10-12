وزير المالية يفتتح المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحى بالقاهرة الاثنين المقبل





يفتتح محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بعد غد الإثنين المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، الذى تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث النظم التقنية والفنية؛ بما يُسهم في نجاح إدارة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذي يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحي؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.





يعقد الوزير، عقب افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا يتناول خلاله آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة مع انطلاق مرحلة تسجيل المواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى، سواءً فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، والتعاقد مع المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة من القطاعين العام والخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.





يستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، آخر مستجدات نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فى إطار متابعته الدورية لمنظومة العمل وحرصه على تذليل أى عقبات وتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة، وفق أحدث المعايير والخبرات الدولية.



