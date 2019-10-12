إنشاء أول مركز لريادة أعمال التدوير في مصر والشرق الأوسط
السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:53 م
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فى إطار جهود مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية فى تقديم مبادراتها التى تتماشى مع سياسة الحكومة والقيادة السياسية وفى إطار منظومة التطوير التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى دشنت المؤسسة بداية العمل لمركز الريادة ليكون أول مركز فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى مجال إعادة التدوير وسوف يكون منارة حقيقية للعاملين فى هذا المجال وقد شارك فى اللقاء والتأسيس مجموعة ونخبه من الاستشاريين والمتخصصين فى هذا المجال وعلى رأسهم صلاح عرفه استاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية ومجموعة من أساتذة جامعة حلوان كلية فنون تطبيقيه ومجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالمجال وجهاز شئون البيئه ومؤسسة دروسوس الممولة للمشروع وممثلين عن المسئوليه المجتمعية بالقطاع الخاص وسيكون المركز متخصصاً فى تجميع الخبرات الاستشارية بمصر والعالم العربي وسيتم أيضا عمل شراكه مع الاتحاد الأوروبي فى هذا المجال من خبرة كبيرة حيث تمثل المخلفات فى مصر ثروة قومية يجب استثمارها بطرق حديثة ومتطورة وأيضًا تدعيم الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة.
ومن المقرر ان تكون أولى خدمات المركز إقامة أول مسابقة وطنية وإقليمية فى مصر فى مجال إعادة التدوير وتشجيع النماذج والمشروعات المبتكره لتنفيذها ونشرها وسوف يمنح الفائزين بدعم فنى ومالى وادارى هذا بخلاف إقامة بنك معلومات من الاستشاريين والشركات المتخصصة فى هذا المجال وتسهيل الوصول إلى طالبى هذا النوع من الخدمات وأيضا تشجيع المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار فى مصر فى هذا المجال وسوف يدعم دور المركز حضانات متخصصة فى إعادة التدوير والتى بدأت العمل بالفعل وتنتج حاليا شنط المدارس من بواقى الجينز بالمصانع والوسائل التعليمية الخشبيه من بواقى الخشب ومخلفات مصانع الاثاث.
كما يتم الاعداد حاليا لعقد مؤتمر متخصص يجمع كل المتخصصين فى مصر من القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإقامة اول معرض للمنتجات المعاد تدويرها وليكون هناك مشاركه فعاله من المجتمع المدني في مصر فى مسيره وقاطره التنمية حمى الله مصر وشعبها وقيادتها ودائما مصرنا رائدة ومتقدمة ومتطورة.
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