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أول قرار من الهلال السعودي بعد إصابة خربين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:57 م
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أول قرار من الهلال السعودي بعد إصابة خربين
عمر خربين مهاجم الهلال السعودي
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محمد الصو
 
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طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، تقريرا طبيا مفصلا عن حالة إصابة السوري عمر خربين مهاجم الفريق، خلال مباراة منتخب بلاده.

وتعرض خربين للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام جزر المالديف، حيث أثبتت الأشعة إصابته بإلتواء في الكاحل ويغيب على إثرها لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر أن يطلع الجهاز الطبي للهلال السعودي على تقرير إصابة اللاعب، فور وصوله لإعداد برنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للملاعب.

وتعرض خربين لإصابة قوية خلال مباراة سوريا ضد جزر المالديف، والتي انتهت للمنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث خرج في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني بالمباراة.

وأحرز نجم الأهلي، عمر السومة، هدفي منتخب سوريا، في الدقيقتين 26 و60، في حين سجل أشفاق هدف المالديف في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك نسور قاسيون.

وتلقى أحمد الصالح بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سوريا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، فيما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط، في المركز الرابع.
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