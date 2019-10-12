الثلاثاء.. حفل غنائي للقومي للمسرح بجامعة السويس احتفالا بانتصارات أكتوبر

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، حفل فني يوم الثلاثاء ١٥ أكتوبر الجارى على مسرح جامعة السويس .

وعن الحفل يقول الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن الحفل يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بتوجه كافة قطاعات الوزارة لجميع محافظات مصر، لنشر الوعي والثقافة والفن الراقي ووصول الخدمة الثقافية لمستحقيها من الشعب المصري العظيم .

وأضاف رئيس القومى للمسرح، أن الحفل جاء أيضا بمناسبة احتفال جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر وتواكبا مع افتتاح مسرح الجامعة، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية فى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر، يتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان الخولى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو مازن دراز.