"أبرزهم الأنبا بولا والقمرى والخولي".. كلية علوم جامعة طنطا تكرم 80 خريجا من روادها

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قال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أنة سيتم إقامة احتفالية كبرى غدًا الأحد بمركز مؤتمرات الجامعة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لكلية العلوم بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، بحضور الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلمين، وعدد كبير من الرواد والخريجين وأوائل الدفعات.



وقال رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم تكريم ٨٠ عالم من الرواد خريجي كلية العلوم بطنطا أبرزهم الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس الجامعة الأوروبية.



وأشار الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم بجامعة طنطا أن الكلية تفتخر بأبناءها العلماء، موضحًا أن كثير من خريجيها تقلدوا مناصب علمية رفيعة، وأسهموا بأبحاثهم العلمية في إثراء منظومة البحث العلمي، لافتًا الي أن الاحتفالية سوف تتضمن تكريم الرعيل الأول الذي ساهم في تأسيس الكلية وعلى رأسه الدكتور محمد كمال العقاد مؤسس كلية العلوم وأول عميدًا لها، والدكتور عزيز محفوظ كفافي، والدكتور رأفت عيسي.