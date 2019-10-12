كيم كارداشيان وزوجها تزوران

نشرت كيم كارداشيان، منذ قليل صورة جديدة على حسابها الخاص على انستجرام، وتجمعها الصورة بشقيقتها كورتني كارداشيان.





وعلقت كارداشيان على الصورة قائلة: "زرت أنا وكورتني الاتحاد الأرميني العام الخيري "AGBU"، وتعلمنا الكثير عن كيفية مساعدة أرمينيا، والتقينا في برامجهن بالنساء اللاتي يعملن بجد لبناء الاقتصاد في أرمينيا، فخورة جدا".





الاتحاد الأرميني العام الخيري هو أكبر منظمة غير ربحية في العالم مكرسة لدعم التراث الأرميني من خلال البرامج التعليمية والثقافية والإنسانية، كل عام ، تلتزم AGBU لإحداث فرق في حياة 500000 شخص في جميع أنحاء أرمينيا، آرتاخ والمهجر الأرمني.





من خلال رؤية قادتها والدعم السخي من المانحين والأعضاء المخلصين على مر السنين ، لعبت AGBU دورًا مهمًا في دعم التقاليد والقيم الأرمنية من خلال التكيف مع احتياجات المجتمع في جميع أنحاء العالم ومطالب العصر، منذ عام 1906.





ظلت AGBU وفية لهدف شامل واحد: إنشاء أساس لرفاهية جميع الأرمن، وتعمل AGBU حاليًا بميزانية سنوية تزيد عن 46 مليون دولار، وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل عدد لا يحصى من المتبرعين.





يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتتمتع AGBU بحضور نشط في 31 دولة و 74 مدينة وتلبية احتياجات الأرمن من خلال البرامج التقليدية والتقدمية في جميع أنحاء العالم، من المدارس والكشافة والمخيمات ودعم الفنون إلى التدريب الداخلي والتعلم الافتراضي والشبكات المهنية للشباب.